EEUU acusa a China de realizar ensayos nucleares en secreto

Estados Unidos acusó el viernes a China de realizar ensayos nucleares secretos, justo después de pedir la inclusión del país asiático en eventuales negociaciones de un nuevo tratado de no proliferación con Rusia.

"Hoy puedo revelar que el gobierno estadounidense sabe que China realizó ensayos nucleares", inclusive preparativos para ensayos de una potencia de "varios centenares de toneladas", declaró el subsecretario de Estado encargado del control de armamentos, Thomas DiNanno, en la Conferencia de Desarme en la sede de la ONU en Ginebra.

El alto funcionario acusó al ejército chino de "haber intentado esconder esos ensayos al resto del mundo", utilizando un "método tendiente a reducir la eficacia de la vigilancia sísmica".

Según él, China realizó un ensayo nuclear de ese tipo el 22 de junio de 2020.

Estas acusaciones llegan después de que DiNanno presentara un plan de negociaciones tripartitas con China y Rusia para establecer nuevos límites a las armas nucleares tras expirar el jueves el tratado Nuevo START entre Washington y Moscú.

El presidente estadounidense Donald Trump ya había afirmado en noviembre que Rusia y China hacían ensayos nucleares, "pero no hablan de eso".

Esas declaraciones fueron desmentidas por Pekín.