EEUU acusa a cinco miembros de los Carteles Unidos e impone sanciones

Por Sarah N. Lynch

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el jueves a cinco miembros de alto rango de Carteles Unidos mientras el Departamento del Tesoro anunció además la imposición de sanciones al grupo.

Carteles Unidos, menos conocido que algunos de sus rivales, controla amplias zonas del estado mexicano de Michoacán. El Departamento de Justicia lo calificó como uno de los productores de metanfetamina "más prolíficos" y afirmó que las ganancias de sus ventas de drogas ilícitas se usan para adquirir armas, contratar mercenarios y sobornar a funcionarios locales.

Entre los miembros del grupo que se enfrentan a cargos están su líder, Juan José Farías Álvarez, también conocido como El Abuelo, junto con Alfonso Fernández Magallón, Luis Enrique Barragán Chávez, Edgar Orozco Cabadas y Nicolás Sierra Santana.

Se les acusa de formar parte de conspiraciones para fabricar y distribuir drogas, incluidas metanfetamina, cocaína y fentanilo, para su importación ilegal en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó por su parte el jueves que imponía sanciones contra Carteles Unidos, así como contra otro grupo conocido como Los Viagras y siete de sus miembros.

A principios de esta semana, México envió a Estados Unidos a más de dos decenas de presuntos miembros de carteles buscados por vínculos con grupos de narcotraficantes. El traslado de los 26 presos fue el segundo de este año. En febrero, México también envió a otros 29 presuntos líderes de cárteles.

Los fiscales federales de Nueva York anunciaron también cargos penales contra varios líderes de cárteles, entre ellos Servando Gómez-Martínez, del cártel La Familia Michoacana, y tres líderes del cártel de Sinaloa.

En febrero, el presidente Donald Trump designó a ocho bandas criminales y cárteles diferentes, entre ellos el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste, Nueva Familia Michoacana Cártel de Golfo y Carteles Unidos, como organizaciones terroristas extranjeras.

(Reporte de Sarah N. Lynch. Ediatado en español por Javier López de Lérida)