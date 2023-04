eeuu acusa a hijos de "el chapo" guzmán y empresarios chinos de tráfico de fentanilo

(Añade citas de Garland y detalles; agrega autores)

Por Katharine Jackson y Luc Cohen

14 abr (Reuters) - Estados Unidos ha acusado a los líderes del cártel de Sinaloa en México de dirigir una operación de tráfico de fentanilo alimentada por empresas químicas y farmacéuticas chinas, informó el viernes el fiscal general Merrick Garland.

Tres hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el antiguo líder del cártel de Sinaloa ahora encarcelado en Estados Unidos, se encuentran entre los acusados, en lo que las autoridades calificaron como una de las respuestas más ambiciosas a la epidemia de opioides que ha causado la muerte de cientos de miles de estadounidenses en los últimos ocho años.

"Vamos a ir en busca de toda la red, desde los precursores, a la importación hacia México, a la manufactura, a las armas, a quienes lavan dinero, a la distribución en Estados Unidos", dijo Garland a periodistas.

Los fiscales federales dieron a conocer tres acusaciones separadas en las que se presentan cargos contra más de dos docenas de individuos que residen en México, China y Guatemala, ocho de los cuales están detenidos.

Entre quienes esperan la extradición se encuentra Ovidio Guzmán López, uno de los hijos "El Chapo" que fue arrestado en México a inicios de este año.

Guzmán López fue acusado por una corte federal de Manhattan de seis cargos, incluyendo conspiración para importar y distribuir fentanilo, y se enfrenta a cadena perpetua de ser condenado.

"Saben que están envenenando y matando estadounidenses. Simplemente no les importa porque ganan miles de millones de dólares haciéndolo", dijo Anne Milgram, jefa de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), refiriéndose a los hijos de Guzmán. "Su codicia es escandalosa y no tiene límites".

Los fiscales también acusaron a cuatro propietarios de empresas chinas que presuntamente suministraban precursores químicos al cártel.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones el viernes a las empresas químicas con sede en China Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd y Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd.

Garland dijo que hubo reuniones con sus homólogos mexicanos esta semana y trabajará con ellos para "atacar de forma continua a este enemigo" y buscar la extradición de los acusados ​​restantes. También pidió a China que tome más acciones.

"El gobierno de la República Popular China debe detener el flujo descontrolado de precursores químicos de fentanilo que salen de China", expresó.

(Reporte de Katharine Jackson en Washington y Luc Cohen en Nueva York; editado en español por Javier Leira y Marion Giraldo)

