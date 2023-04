eeuu acusa a hijos del "chapo" guzmán y empresarios chinos de tráfico de fentanilo

(Actualiza con detalles, citas)

14 abr (Reuters) - Estados Unidos ha acusado a los líderes del cártel de Sinaloa de dirigir una operación de tráfico de fentanilo alimentada por empresas químicas y farmacéuticas chinas, informó el viernes el fiscal general Merrick Garland.

Tres hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el antiguo líder del cártel de Sinaloa ahora encarcelado en Estados Unidos, se encuentran entre los acusados, dijo Garland.

Ovidio Guzmán López, uno de sus hijos, fue detenido en México y está a la espera de un proceso de extradición, dijeron los fiscales federales en Manhattan.

"Saben que están envenenando y matando estadounidenses. Simplemente no les importa porque ganan miles de millones de dólares haciéndolo", dijo Anne Milgram, jefa de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), refiriéndose a los hijos de Guzmán. "Su codicia es escandalosa y no tiene límites".

Los fiscales también acusaron a cuatro propietarios de empresas chinas que presuntamente suministraban precursores químicos al cártel.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también impuso sanciones el viernes a las empresas químicas con sede en China Wuhan Shuokang Biological Technology Co Ltd y Suzhou Xiaoli Pharmatech Co Ltd. (Reporte de Katharine Jackson en Washington y Luc Cohen en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)

