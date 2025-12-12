EEUU acusa a Ruanda en la ONU de llevar a la región hacia la guerra

Por Michelle Nichols

NACIONES UNIDAS, 12 dic (Reuters) - Estados Unidos acusó el viernes a Ruanda de alimentar la inestabilidad y la guerra, mientras el avance del grupo rebelde M23, apoyado por Kigali, en el este de la República Democrática del Congo amenaza con hacer descarrilar los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para negociar la paz en la región.

"Ruanda está llevando a la región hacia una mayor inestabilidad y guerra", dijo el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, al Consejo de Seguridad. "Utilizaremos las herramientas a nuestra disposición para hacer rendir cuentas a los saboteadores de la paz".

Los avances de los rebeldes han llevado el conflicto a las puertas de la vecina Burundi, que tiene tropas en el este congoleño desde hace años, lo que agrava los temores de una mayor propagación regional de unos combates que ya han matado a miles de personas y desplazado a cientos de miles más desde enero.

"Pedimos a Ruanda que mantenga sus compromisos y siga reconociendo el derecho del Gobierno de la República Democrática del Congo a defender su territorio y su derecho soberano a invitar a las fuerzas de Burundi a su territorio", dijo Waltz al consejo de 15 miembros. "Nos estamos comprometiendo con todas las partes para instar a la moderación y evitar una mayor escalada, lo que incluye abstenerse de la retórica hostil contra los tutsis".

El M23 afirma que lucha para proteger a las comunidades de etnia tutsi en el este del Congo. El último avance del M23 en la zona, rica en minerales, se produce una semana después de que el presidente congoleño, Félix Tshisekedi, y su par ruandés, Paul Kagame, se reunieran con Trump en Washington y afirmaran su compromiso con un acuerdo de paz mediado por Estados Unidos.

"Estados Unidos está profundamente preocupado e increíblemente decepcionado por el renovado brote de violencia en el este de la RDC", dijo Waltz, quien explicó al Consejo que Ruanda tiene el control estratégico del M23 y de lo que denominó el ala política del grupo rebelde, la Alianza del Río Congo (AFC), desde que resurgió en 2021.

"Kigali ha estado íntimamente involucrada en la planificación y ejecución de la guerra en el este de la RDC, proporcionando dirección militar y política a las fuerzas del M23 y la AFC desde hace años", dijo Waltz. "Las fuerzas de defensa ruandesas han proporcionado apoyo material, logístico y de entrenamiento al M23, además de combatir junto al M23 en la RDC con entre 5.000 y 7.000 soldados a principios de diciembre".

Ruanda niega respaldar al M23 y ha culpado a las fuerzas congoleñas y burundesas de la reanudación de los combates. El M23 no participa en las negociaciones mediadas por Washington, pero sí en una ronda de conversaciones paralela con el Gobierno congoleño, auspiciada por Qatar.

