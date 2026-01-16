EEUU: acusado por el asesinato de Charlie Kirk volvió a tribunales

Robinson, de 22 años, está imputado por homicidio agravado en relación con el tiroteo ocurrido el 10 de septiembre, cuando Kirk —referente del conservadurismo estadounidense y cofundador de Turning Point USA— hablaba ante una multitud en el campus universitario.

El acusado aún no presentó declaración formal de culpabilidad y la Fiscalía del condado de Utah solicitó la pena de muerte.

La viuda de Kirk, Erica, reclamó plena transparencia y sostuvo que el público merece acceso con cámaras a todo el proceso judicial, dada la gravedad del crimen y su impacto social.

Robinson compareció por primera vez ante un tribunal el 11 de diciembre, esposado de pies, manos y cintura, y vestido con camisa, corbata y pantalón de vestir.

De acuerdo con la acusación formal presentada en septiembre, los fiscales sostienen que Robinson eligió a Kirk como blanco por sus posiciones políticas. (ANSA).