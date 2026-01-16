EEUU: acusado por el asesinato de Charlie Kirk volvió a tribunales
La Fiscalía insiste en la pena de muerte
Robinson, de 22 años, está imputado por homicidio agravado en relación con el tiroteo ocurrido el 10 de septiembre, cuando Kirk —referente del conservadurismo estadounidense y cofundador de Turning Point USA— hablaba ante una multitud en el campus universitario.
El acusado aún no presentó declaración formal de culpabilidad y la Fiscalía del condado de Utah solicitó la pena de muerte.
La viuda de Kirk, Erica, reclamó plena transparencia y sostuvo que el público merece acceso con cámaras a todo el proceso judicial, dada la gravedad del crimen y su impacto social.
Robinson compareció por primera vez ante un tribunal el 11 de diciembre, esposado de pies, manos y cintura, y vestido con camisa, corbata y pantalón de vestir.
De acuerdo con la acusación formal presentada en septiembre, los fiscales sostienen que Robinson eligió a Kirk como blanco por sus posiciones políticas. (ANSA).