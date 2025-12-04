EEUU.- Acusado un hombre de colocar bombas caseras en la víspera del asalto al Capitolio de EEUU

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado este jueves que un hombre ha sido detenido y acusado de colocar bombas caseras a las afueras de sedes de partidos políticos en la capital, Washington DC, en la víspera del asalto al Capitolio, hace casi cinco años. "Esta mañana, Brian Cole Jr. ha sido arrestado y acusado de colocar bombas caseras en el Comité Nacional Republicano y Comité Nacional Demócrata el 5 de enero de 2021. Se le acusa de (...) uso de un artefacto explosivo", ha declarado la fiscal general. Bondi ha explicado durante una conferencia de prensa que la investigación —en la que participan varias agencias— "está en curso" y que, en este momento, se están ejecutando órdenes de registro y podrían presentarse más cargos". Cole ha evadido el arresto durante años, ya que una sudadera con capucha y una mascarilla le cubrían la mayor parte del rostro en las imágenes recopiladas por los investigadores, que solo sabían que medía aproximadamente 1,70 metros. La Administración de Donald Trump se ha apresurado a criticar al anterior gabinete, liderado por el demócrata Joe Biden, por no haber alcanzado avances en el caso, subrayando que ha sido el nuevo gobierno el que ha priorizado el caso. Según los documentos de acusación, Cole compró varios artículos entre 2019 y 2020 compatibles con los componentes utilizados para fabricar las bombas caseras colocadas frente a las sedes de las formaciones políticas. Las bombas caseras fueron desactivadas tras su descubrimiento, pero permanecieron durante más de 15 horas a las afueras de los edificios de ambos partidos y obligaron a la entonces vicepresidenta, Kamala Harris, a ser evacuada rápidamente de las oficinas.