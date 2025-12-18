EEUU: Acusan a pasajero de intentar abrir la puerta de un avión en pleno vuelo

El incidente ocurrió el 10 de diciembre en el vuelo 87, que cubría la ruta entre Deadhorse y Anchorage, en el estado de Alaska. El acusado fue identificado como Kassian William Fredericks, imputado por interferir con la tripulación de vuelo, un delito federal.

Según una declaración jurada, un pasajero observó a Fredericks intentando de forma agresiva abrir la puerta trasera de la cabina al salir del baño. El testigo logró sujetarlo y pidió ayuda a otros viajeros, que finalmente consiguieron reducirlo y sentarlo.

De acuerdo con el documento judicial, Fredericks continuó intentando levantarse, dijo que necesitaba llamar a su madre y afirmó que creía estar sufriendo una sobredosis. Al ser interrogado por su accionar, respondió que necesitaba "aire y salir de aquí". (ANSA).