EEUU: Adiós a Ben "Nighthorse" Campbell, el primer senador indígena

Corría el año 1982 cuando Campbell asistió a un mitin político en su estado natal para pasar el rato. A partir de ahí, comenzó una trayectoria inesperada que lo llevó a dos mandatos como congresista estatal, seis años en la Cámara de Representantes y doce en el Senado. Un auténtico outsider, "Nighthorse" fue el único nativo norteamericano elegido para el Congreso durante toda su carrera. Comenzó como demócrata y se pasó al Partido Republicano en 1995.

Conocido por su estilo poco convencional, se trasladaba en motocicleta, usaba botas vaqueras y lucía joyas de coral y plata diseñadas por él mismo. En una ocasión, incluso apareció en la Cámara del Senado vestido a la usanza cheyenne, con un tocado de plumas incluido, convirtiéndose en un ícono de la independencia y el orgullo nacional.

Su entrada en la política estuvo precedida por una vida poco convencional: de joven, tuvo problemas con la ley y terminó en un reformatorio; conducía camiones para pagar sus estudios y, tras mudarse a Japón para estudiar, se convirtió en campeón de judo y formó parte del equipo olímpico estadounidense en los Juegos de Tokio de 1964.

Irreverente y reacio a la disciplina partidista, Campbell era conservador en materia fiscal, pero progresista en cuestiones sociales. Entre las iniciativas que marcaron su legado político se encuentra su papel decisivo en la creación, en 2004, del Museo Nacional del Indio Americano en Washington.

Durante su discurso inaugural —pronunciado con el mismo tocado que ya había lucido en el Senado como promotor de la legislación fundacional—, lo calificó como "un monumento a los millones de nativos americanos que murieron a causa de enfermedades, esclavitud, hambre y guerra".

Tan solo 400 años después de "la colisión entre el Viejo Mundo y su mundo", declaró en aquella ocasión, "los pueblos indígenas de esta tierra se han convertido en la primera especie en peligro de extinción de Estados Unidos". (ANSA).