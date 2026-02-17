EEUU: adiós a Jesse Jackson, el último ícono de los derechos civiles

Durante más de seis décadas, el reverendo fue una de las figuras más reconocibles y controvertidas de la política estadounidense: un organizador incansable, predicador de la visión populista de una "coalición arcoíris" formada por los pobres y olvidados.

"Mi base son los condenados, los desposeídos, los irrespetados y los despreciados", dijo en su discurso en la Convención Nacional Demócrata de 1984, con la solemne cadencia de quien habla desde el púlpito de una iglesia negra. Él mismo nació en esa pobreza, en Carolina del Sur, en ese Sur marcado por la segregación y la discriminación: Jesse Louis Burn era hijo de una majorette de 16 años y un exboxeador casado con otra mujer. Jackson tomó el apellido de su padrastro, quien lo adoptó años después sin considerarlo realmente un hijo. Y fue en Martin Luther King donde Jesse, entre sus primeros protegidos, encontró una figura paterna y un mentor, sin dejar de ser un luchador librepensador en el movimiento por los derechos civiles.

Tenía 26 años cuando, en el balcón del Motel Lorraine de Memphis, presenció el asesinato de Martin Luther King y posteriormente afirmó haber sostenido al reverendo moribundo en sus brazos, con la sangre en su jersey de cuello alto verde, que luego lució en televisión, una versión refutada por otros testigos. Tiempo antes, había participado en las históricas marchas de Selma a Montgomery con Martin Luther King.

Su fama alcanzó su apogeo en la década de 1980, cuando, tras dos candidaturas a la Casa Blanca en 1984 y 1988, a pesar de no lograr la nominación, obtuvo millones de votos con un mensaje de autoayuda: "Puedes vivir en un barrio marginal", decía a menudo, "pero la depresión no debe estar dentro de ti". Sin embargo, su retórica entusiasta, como recuerda el New York Times (NYT), era inseparable de otros aspectos. Su ego, su instinto de autopromoción y sus debilidades personales (en 2001, tuvo una hija ilegítima con una empleada de su organización) irritaron a amigos y admiradores y lo convirtieron en blanco de burlas de la crítica.

"Espero que Dios lo perdone", dijo el sucesor y estrecho colaborador de MLK, Ralph Abernathy, durante su segunda candidatura presidencial, quien se sintió ofendido por el intento de Jackson de abrazar el legado del padre de los derechos civiles.

Sin embargo, Jackson no se limitaba a la política nacional.

Las elecciones nunca fueron lo mismo sin él (la elección de Bill Clinton, a quien Toni Morrison llamó "el primer presidente negro", y la de Obama lo tuvieron como pionero). Pero tras esas experiencias, durante años el reverendo utilizó su carisma como mediador para resolver crisis internacionales y tomas de rehenes por vías no oficiales. En 1984, en Damasco, logró la liberación del piloto Robert Goodman y luego voló a Cuba, donde Fidel Castro liberó a 23 prisioneros. En 1999, durante la guerra de Kosovo, se reunió con Slobodan Milošević y rescató a tres soldados estadounidenses capturados, mientras que, en vísperas de la primera Guerra del Golfo en 1990, se encontraba en Irak negociando con Saddam Hussein.

El duelo por su fallecimiento es bipartidista. Jackson "era una fuerza de la naturaleza", recuerda Donald Trump, quien, sin embargo, aprovecha cualquier oportunidad para atacar a Barack Obama, ratificando que el reverendo y el expresidente "no se soportaban". "Yo, en cambio", continúa el magnate, "trabajé bien con él, y esto demuestra que no soy racista". Una referencia a las acusaciones contra él por el reciente videoclip en el que los rostros de Barack y Michelle Obama, con ayuda de inteligencia artificial, fueron montados sobre cuerpos de monos.

Y para bien o para mal, Jackson allanó el camino para los Obama: "Michelle y yo crecimos sobre sus hombros", dijo el primer presidente negro de la historia de Estados Unidos, rindiendo así homenaje al primer candidato afroamericano.

