EEUU: Adiós a Tempelsman, última pareja de Jackie Kennedy

Un personaje sacado de una novela de Graham Greene o John Le Carré, según escribió hoy The Washington Post en su obituario, Tempelsman se sentía tan a gusto en los palacios de dictadores africanos como Mobutu Sese Soko, como en la Casa Blanca y los salones de la alta sociedad neoyorquina.

Durante décadas, Tempelsman fue el mayor importador de diamantes a Estados Unidos gracias a una empresa, Lazare Kaplan International, que tenía inversiones en todas las principales minas de África y otros lugares.

Su fama, sin embargo, está ligada a otro rol: a mediados de la década de 1980, se convirtió en la pareja habitual de Jackie O en sus paseos por Central Park hasta su muerte en 1994.

Para quienes siguieron su carrera de siete décadas, la imagen de hombre de mundo de Maurice Templesman contrastaba con su legado en África, donde los intereses comerciales requerían contactos con tiranos brutales y corruptos como Mobutu en Zaire (actual República Democrática del Congo), donde simultáneamente actuaba como intermediario informal para Estados Unidos.

"Era el socio comercial silencioso de Mobutu", declaró a The Washington Post el periodista Tim Weiner, autor de un libro sobre las rivalidades de la Guerra Fría en África y otros lugares: "Encajó a la perfección en este mecanismo, persiguiendo sus propios intereses y los de Mobutu mientras saqueaba los recursos naturales de Zaire y, a su vez, nominalmente se alineaba con Estados Unidos contra los soviéticos".

Nacido en Amberes en el seno de una familia judía ortodoxa vinculada al comercio de diamantes, Tempelsman huyó con su familia a Estados Unidos tras la invasión nazi de Bélgica. Su relación con Jackie floreció cinco años después de la muerte de Aristóteles Onassis en 1975.

Tempelsman siguió casado, pero, según rumores, negoció su separación antes de mudarse al ático de su nueva pareja en la Quinta Avenida. En homenaje a ella, tras su fallecimiento por linfoma, recitó el poema "Ötaca" de Constantino Cavafis en su funeral.