EEUU: Adiós Metrocard, nuevo modo de acceso al metro de Nueva York con app
Después de más de 30 años, Omny entrará en vigor el 1 de enero.
Tras más de 30 años, se retira: el último día para comprarla o recargarla es el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero, el sistema cambiará a Omny, acrónimo de One Metro New York, un sistema de pago por app sin contacto que permite pagar simplemente acercando el smartphone, el smartwatch o la tarjeta sin contacto a los lectores de los molinetes.
Omny también se aplica a los autobuses.
La Metrocard ha estado en circulación desde 1994, cuando sustituyó al token. Su lanzamiento marcó un salto a la modernidad para uno de los sistemas de transporte público más antiguos y grandes del mundo.
Con el paso de los años, también se ha convertido en un objeto de colección gracias a ediciones limitadas que conmemoran eventos o personalidades significativas.
Artistas como David Bowie, Olivia Rodrigo, Notorious B.I.G. y LL Cool J, por ejemplo, han aparecido en la Metrocard.
Recientemente, el Museo de Tránsito de Nueva York en Brooklyn también inauguró una exposición que celebra su historia. (ANSA).