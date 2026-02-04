EEUU: Administración Trump contra Nike por "discriminar empleados blancos"

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), que trabaja bajo la dirección de Trump para desmantelar las políticas de diversidad, abrió una investigación contra el gigante de la ropa deportiva por discriminación contra sus empleados blancos.

El diario New York Times (NYT) informó que la comisión investiga "acusaciones sistémicas de discriminación racial intencional relacionada con los programas de diversidad, equidad e inclusión de Nike" contra empleados blancos.

La comisión investiga si Nike discriminó intencionalmente a empleados y solicitantes de empleo blancos, incluyendo despidos proporcionales.

Esta indagación constituye el último intento de la administración Trump por erradicar las políticas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno, el sector privado y la educación.

La comisión solicitó a Nike información desde 2018 sobre despidos, ascensos y programas de desarrollo profesional reservados para "ciertas etnias". (ANSA).