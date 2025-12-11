EEUU.- Adobe gana 6.086 millones de euros en su año fiscal, un 28,2% más

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

Adobe obtuvo un beneficio neto de US$7.130 millones (6.086 millones de euros) en su ejercicio fiscal 2025, finalizado el 28 de noviembre, lo que equivale a mejorar en un 28,2% el resultado contabilizado un año antes.

La multinacional incrementó su cifra de negocio en un 10,5%, hasta los US$23.769 millones (20.289 millones de euros). Por segmentos, las suscripciones a sus programas de diseño y edición generaron el grueso de los ingresos con US$22.904 millones (19.550 millones de euros), un 11,6% más.

De su lado, los servicios y soporte aportaron US$540 millones (460,9 millones de euros), un 9,7% menos, al tiempo que la venta de productos retrocedió un 15,8%, hasta los US$325 millones (277,4 millones de euros).

Adobe se anotó en el cuarto trimestre unas ganancias de US$1.856 millones (1.584 millones de euros) y una facturación de US$6.194 millones (5.287 millones de euros). Estas cantidades fueron un 10,3% y un 10,5% superiores en términos interanuales.

“Los resultados récord de Adobe para el año fiscal 2025 reflejan nuestra creciente importancia en el ecosistema global de IA y la rápida adopción de nuestras herramientas basadas en IA”, ha afirmado el presidente y consejero delegado de Adobe, Shantanu Narayen.

“Gracias al avance de nuestras innovadoras plataformas generativas y agénticas y a la ampliación de nuestra base de clientes, nos complace anunciar que nuestro objetivo es alcanzar un crecimiento de dos dígitos de los ingresos anuales recurrentes para 2026”, ha añadido.

PREVISIONES

De cara al conjunto de 2026, Adobe espera alcanzar unos ingresos de entre US$25.900 y US$26.100 millones (22.108 y 22.278 millones de euros), incluidos US$6.250 y US$6.300 millones (5.335 y 5.378 millones de euros) para el primer trimestre.

Asimismo, la tecnológica confía en que su beneficio anual por acción oscile entre los US$17,90 y US$18,10 (15,28 y 15,45 euros), con una horquilla de entre US$4,55 y US$4,60 (3,88 y 3,93 euros) para el tramo inicial del año.