EEUU advierte a Europa que no use su "bazuca comercial"

El enviado comercial de Estados Unidos advirtió el martes a los países europeos que "no sería prudente" recurrir a su mecanismo de defensa económica, la llamada "bazuca comercial", para responder a la amenaza de Donald Trump de tomar el control de Groenlandia.

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a usar el instrumento contra la coerción de la Unión Europea (UE) después de que Trump amenazara con aplicar aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos que se oponen a su plan.

"Cada país hará lo que sea mejor para sus intereses nacionales", declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a un pequeño grupo de periodistas en la cumbre de Davos.

"Y eso tiene consecuencias naturales", afirmó, añadiendo que recurrir al instrumento contra la coerción "no sería prudente", haciéndose eco de lo que dijo el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La UE nunca ha recurrido a este instrumento, cuyo objetivo es responder a los países que utilizan presiones económicas, como los aranceles, para intentar influir en decisiones políticas.

Algunos responsables europeos quieren negociar con Estados Unidos mientras que otros instan a la UE a plantar cara al "chantaje" sobre Groenlandia, un territorio autónomo danés.

Desde que volvió a la Casa Blanca, Trump argumenta que "necesita" esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada.

Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.