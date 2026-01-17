EEUU: advierte a Irán y amenaza con una "fuerza muy poderosa" si ataca bases

"Recibimos noticias según las cuales la República Islámica estaría preparando opciones para golpear bases estadounidenses.

Como subrayó reiteradamente el presidente Donald Trump, todas las opciones permanecen sobre la mesa y, si el régimen de la República Islámica atacara activos estadounidenses, se encontraría frente a una fuerza muy, muy poderosa", señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X en idioma farsi.

"Ya lo dijimos y lo repetimos: no jueguen con el presidente Trump", agregó el comunicado.

La advertencia se produce en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán, marcado por el endurecimiento de la política estadounidense hacia Irán y por el recrudecimiento de los conflictos en Medio Oriente.

En las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región y reiteró su compromiso de proteger a sus fuerzas y aliados ante cualquier amenaza.

En tanto, desde Teherán, el líder supremo iraní, Ali Jamenei acusó a Estados Unidos de buscar "el dominio militar, político y económico" de Irán, en una nueva escalada retórica que profundiza el enfrentamiento entre ambos países.

Las relaciones entre Washington y Teherán permanecen congeladas desde hace años y se deterioraron aún más tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear en 2018, una decisión adoptada durante el primer mandato de Trump.

Desde entonces, Washington reimpuso duras sanciones económicas contra Irán, mientras que la República Islámica incrementó progresivamente su actividad nuclear, alejándose de los compromisos asumidos en ese pacto.

En paralelo, Estados Unidos mantiene desplegadas tropas y bases militares en distintos países de Medio Oriente, consideradas por Irán como objetivos estratégicos en caso de un enfrentamiento directo.

Teherán, por su parte, ha advertido en reiteradas ocasiones que responderá a cualquier agresión contra su territorio o sus intereses, alimentando un clima de tensión permanente en la región.

En junio de 2025, Estados Unidos lanzó una operación militar directa contra instalaciones nucleares iraníes, cuando bombarderos estratégicos y misiles de crucero atacaron tres sitios de enriquecimiento de uranio profundamente enterrados en Irán, en un intento por frenar el avance del programa nuclear de la República Islámica.

Esa ofensiva —una de las acciones más significativas de Washington contra territorio iraní en décadas— intensificó aún más las tensiones regionales y fue seguida por represalias con misiles hacia bases estadounidenses en la zona. (ANSA).