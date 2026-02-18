EEUU advierte a LA NACION que debe "impulsar un cambio drástico"

Mike Hammer, jefe de la misión diplomática estadounidense en la isla, también habló sobre el futuro del régimen. "Este es un momento histórico, donde el cambio no solo es posible, sino que ocurrirá", declaró el diplomático estadounidense durante una reunión en Madrid con activistas y representantes de la comunidad cubana exiliada en España y otros países europeos.

Según el Diario de Cuba, el encargado de negocios añadió que en sus casi 40 años de carrera diplomática, nunca había visto "un enfoque como el actual de un presidente estadounidense en América Latina, el Caribe y, especialmente, en Cuba". Hammer señaló entonces que los cubanos en la isla "están sufriendo".

"Cuando estuve con el secretario de Estado Marco Rubio el 9 de enero en la Casa Blanca, obviamente hablando de Cuba, la primera pregunta que me hizo fue: ¿cómo está la situación en Cuba y cómo está el pueblo cubano?", amplió Hammer.

"Esto se debe a la preocupación de Rubio por la crisis humanitaria, que ya existía y que está siguiendo muy de cerca.

Dijo que no quiere ver sufrir al pueblo cubano, que no quiere que pase hambre y, obviamente, le gustaría ver un cambio pronto", sentenció. (ANSA)