EEUU advirtió a Ucrania evitar dañar intereses estadounidenses en ataques a infraestructura rusa

Por Andrea Shalal

WASHINGTON, 25 feb (Reuters) - El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió al Gobierno ucraniano que ‌se abstuviera de dañar los ‌intereses ⁠estadounidenses tras el ataque ucraniano al puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, según dijo el martes la embajadora de Kiev ​en Washington.

La ⁠embajadora Olga ⁠Stefanishina describió el mensaje como una nota diplomática, un mensaje formal y oficial, ​pero se negó a dar más detalles sobre cómo fue recibido y ‌si fue convocada por el Departamento de Estado. Afirmó ​que Ucrania había tomado nota de ​la comunicación.

El Departamento de Estado se negó a hacer comentarios.

Stefanishina, en declaraciones con motivo del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, dijo que el Departamento de Estado se puso en contacto tras el ​ataque de Ucrania a Novorosíisk "porque afectaba a los intereses económicos estadounidenses (y) kazajos".

La mayor parte del petróleo de Kazajistán se ⁠envía a Novorosíisk para su exportación. El puerto detuvo brevemente sus exportaciones de crudo de noviembre el viernes ‌tras un ataque con drones ucranianos.

Stefanishina dijo que el mensaje se centró en los ataques que afectaban a los intereses estadounidenses, no en detener los ataques contra la infraestructura rusa.

"Este contacto no tenía que ver con animar a Ucrania a que se abstuviera de atacar las infraestructuras militares y energéticas rusas. Tenía que ver con el ‌hecho de que los intereses económicos estadounidenses se veían afectados allí", dijo.

Afirmó que el incidente dejó ⁠claro que Ucrania no había logrado establecer vínculos económicos igualmente estrechos con EEUU ‌en las décadas transcurridas desde su independencia tras el colapso de ⁠la Unión Soviética, y que estaba decidida a ⁠cambiar esa situación.

Su trabajo como embajadora se centraba en colaborar con EEUU para alcanzar un acuerdo de paz, así como en garantizar que Kiev construyera intereses económicos estadounidenses sostenibles y duraderos en Ucrania, dijo, y añadió que esto proporcionaría a su país una ‌de las garantías de seguridad más ​poderosas.

Las dos jornadas de conversaciones de paz celebradas la semana pasada en Ginebra entre Ucrania y Rusia no han logrado ningún avance significativo. (Información de Andrea Shalal; redacción de Bhargav Acharya; edición de Caitlin Webber, ‌Susan Heavey, Rod Nickel y Saad Sayeed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)