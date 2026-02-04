EEUU afirma haber devuelto a Venezuela los 500 millones de dólares de venta inicial de petróleo

Por Steve Holland

WASHINGTON, 3 feb (Reuters) -

Estados Unidos ha devuelto al Gobierno venezolano los 500 millones ⁠de dólares de la ⁠venta inicial de petróleo que formaba parte de un acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington el mes pasado, según ⁠informó ‌el ​martes un representante estadounidense.

Los últimos 200 millones de dólares de la ​venta han sido enviados a Venezuela, dijo el funcionario, que ‌habló bajo condición de anonimato. El acuerdo ‌se produjo después de ​que el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

"Venezuela ha recibido oficialmente los 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo venezolano", dijo el funcionario.

Añadió que el dinero se "desembolsará en beneficio del pueblo venezolano a discreción del Gobierno estadounidense".

La semana pasada, ⁠durante su testimonio en el Capitolio, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que ​la participación de Estados Unidos en la venta de petróleo venezolano era un esfuerzo a corto plazo destinado a estabilizar el país, mantener a flote al Gobierno y ayudar al pueblo.

"Así que, en esencia, permitimos que Venezuela utilizara su propio petróleo para generar ingresos con ⁠los que pagar a los profesores, bomberos y policías, y mantener el ​funcionamiento del Gobierno para evitar un colapso sistémico", afirmó.

Los fondos se habían depositado en Qatar y estaban destinados a ser una "cuenta temporal a corto plazo para garantizar ‍que Venezuela recibiera los fondos necesarios para funcionar", dijo el representante estadounidense.

También añadió que el objetivo a largo plazo para las ventas futuras es transferir los ingresos "a un fondo ubicado en Estados Unidos y autorizar los gastos para ​cualquier obligación o gasto del Gobierno de Venezuela o sus agencias e instrumentos, siguiendo instrucciones que sean coherentes con los procedimientos acordados". (Información de Steve Holland; edición de Tom Hogue ‍y Edwina Gibbs; edición en español de María Bayarri Cárdenas)