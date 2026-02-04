EEUU afirma haber devuelto a Venezuela los 500 millones de dólares de venta inicial de petróleo
Por Steve Holland
WASHINGTON, 3 feb (Reuters) -
Estados Unidos ha devuelto al Gobierno venezolano los 500 millones de dólares de la venta inicial de petróleo que formaba parte de un acuerdo alcanzado entre Caracas y Washington el mes pasado, según informó el martes un representante estadounidense.
Los últimos 200 millones de dólares de la venta han sido enviados a Venezuela, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato. El acuerdo se produjo después de que el presidente venezolano Nicolás Maduro fuera capturado en una operación militar estadounidense el 3 de enero.
"Venezuela ha recibido oficialmente los 500 millones de dólares de la primera venta de petróleo venezolano", dijo el funcionario.
Añadió que el dinero se "desembolsará en beneficio del pueblo venezolano a discreción del Gobierno estadounidense".
La semana pasada, durante su testimonio en el Capitolio, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que la participación de Estados Unidos en la venta de petróleo venezolano era un esfuerzo a corto plazo destinado a estabilizar el país, mantener a flote al Gobierno y ayudar al pueblo.
"Así que, en esencia, permitimos que Venezuela utilizara su propio petróleo para generar ingresos con los que pagar a los profesores, bomberos y policías, y mantener el funcionamiento del Gobierno para evitar un colapso sistémico", afirmó.
Los fondos se habían depositado en Qatar y estaban destinados a ser una "cuenta temporal a corto plazo para garantizar que Venezuela recibiera los fondos necesarios para funcionar", dijo el representante estadounidense.
También añadió que el objetivo a largo plazo para las ventas futuras es transferir los ingresos "a un fondo ubicado en Estados Unidos y autorizar los gastos para cualquier obligación o gasto del Gobierno de Venezuela o sus agencias e instrumentos, siguiendo instrucciones que sean coherentes con los procedimientos acordados".