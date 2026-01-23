EEUU afirma que Consejo de Transición de Haití debe disolverse antes del 7 de febrero

WASHINGTON, 23 ene - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el viernes que el Consejo Presidencial de Transición de Haití debe disolverse antes del 7 de febrero, al respaldar al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé en una llamada telefónica con el líder haitiano, informó un portavoz del Departamento de Estado.

Rubio subrayó la importancia de que Fils-Aimé continúe en el cargo en medio de la violencia de las bandas en la isla, dijo Tommy Pigott en un comunicado, después de que miembros del consejo hayan intentado destituirlo antes de que termine el mandato del cuerpo.

"Estados Unidos se asegurará que los políticos corruptos que apoyan a las bandas de malhechores y siembran el terrorismo en Haití paguen un alto precio", añadió Pigott. (Reporte de Simon Lewis, editado en español por Javier Leira)