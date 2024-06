EEUU afirma que Israel aún no tiene un "plan riguroso" para el "día después" de la guerra en Gaza

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha asegurado este martes que la Administración Biden todavía no ha visto que Israel haya programado un "plan riguroso" para el "día después" de la guerra en la Franja de Gaza, en la que ya han sido asesinados más de 36.500 palestinos.

Miller ha señalado que si bien algunos miembros del Gobierno israelí, como el ministro Defensa, Yoav Gallant, o miembros del gabinete de guerra, como Benny Gantz, han hablando sobre "posibles escenarios" en general no existe un "plan riguroso".

"No se trata sólo del final del conflicto porque, en nuestra opinión, sin un plan para el día después, no habrá un día después. Sin un plan de gobierno posterior al conflicto y algún tipo de transición política, el conflicto no acabará", ha alertado el portavoz del Departamento en rueda de prensa.

En ese sentido, ha advertido de que Israel puede verse "atrapado" luchando contra Hamás o bien contra los sucesores de Hamás "durante años y años" si no establece un plan para el día después de que se logre un alto el fuego.

Europa Press