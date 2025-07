EEUU afirma que podría rechazar vuelos procedentes de México si no cumple el acuerdo de transporte aéreo

MADRID, 20 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean P. Duffy, ha anunciado este sábado varias medidas contra México por incumplir el acuerdo de transporte aéreo que ambos países establecieron en 2015, afirmando incluso que no descartan rechazar solicitudes de vuelos mexicanos si no se cumple lo estipulado. Estados Unidos ha acusado a México de romper el acuerdo en el año 2022, cuando el país latinoamericano acabó con los ‘slots’ —franjas horarias asignadas para el despegue y aterrizaje de los aviones— en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y obligó a las aerolíneas estadounidenses a reubicar sus operaciones. Según la versión estadounidense, México alegó que este cambio en la política de asignación de los ‘slots’ era consecuencia de las obras de ampliación del aeropuerto, pero que tres años después todavía no han finalizado. "Al restringir los slots y obligar a las operaciones de carga a trasladarse fuera del AICM, México ha incumplido su promesa, ha perturbado el mercado y ha dejado a las empresas estadounidenses con las manos vacías por un aumento de costos millonario", reza el comunicado del Departamento de Transportes. En este sentido, Estados Unidos ha pedido a las aerolíneas mexicanas que presenten los horarios de los vuelos y ha recordado que todos los vuelos chárter —aquellos que están fuera de las rutas regulares y son fletados por un motivo concreto— cuyo origen o destino sea Estados Unidos deben ser notificados a las autoridades del país. Asimismo, el Departamento de Transportes ha asegurado que podría retirar la inmunidad antimonopolio bajo la que están amparadas las aerolíneas Delta (EEUU) y Aeroméxico (México), gracias a la cual tienen permitido fijar precios, repartirse los pasajeros o los ingresos. "Joe Biden y Pete Buttigieg permitieron deliberadamente que México rompiera nuestro acuerdo bilateral de transporte aéreo. Eso termina hoy. Que estas acciones sirvan de advertencia a cualquier país que crea que puede aprovecharse de Estados Unidos, de nuestras aerolíneas y de nuestro mercado. ‘America First’ significa luchar por el principio fundamental de la equidad", ha indicado el secretario Duffy.