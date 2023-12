Una entidad que regula pruebas académicas divulgó el miércoles un nuevo plan de estudios para su curso sobre estudios afroestadounidenses, luego de que la acusaran de ceder ante presiones de sectores conservadores.

La entidad, llamada College Board, incluirá en el nuevo plan temas como la masacre de negros en Tulsa, la influencia de la cultura negra en el cine y en los deportes, y la discriminación contra los negros en el otorgamiento de viviendas. El material nuevo será enseñado en el próximo año académico.

El curso atrajo atención nacional hace poco cuando el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ahora aspirante a la candidatura presidencial republicana, dijo que prohibiría el curso en su estado porque según él tenía una agenda política. El College Board seguidamente eliminó varios temas del examen, incluyendo Black Lives Matter, restitución por esclavitud y la vida de personas LGBTQ, y recibió críticas por ceder a presiones políticas.

Los cambios más recientes le hacen frente a esas críticas. El bosquejo del curso incluye obras escritas sobre feminismo e interseccionalidad, es decir, la comprensión de cómo se combinan distintos tipos de discriminación o desventaja. Un curso sobre “El movimiento feminista negro y la interseccionalidad” incluye una declaración hecha en 1977 por un grupo de lesbianas negras feministas en contra del capitalismo, el imperialismo y el patriarcado.

El College Board, una compañía sin fines de lucro que se encarga de elaborar las pruebas académicas llamadas “advanced placement”, había sido criticada por eliminar del temario a la interseccionalidad.

El plan de estudios incluye también como tema opcional la obra “Legacy”, del poeta y activista Amiri Baraka, uno de varios autores negros cuyas obras fueron eliminadas en la versión previa. También están incluidas varias autoras negras, entre ellas bell hooks y Audre Lorde.

Varios temas que eran obligatorios en la versión anterior divulgada en febrero ahora son opcionales, incluyendo un mapa interactivo de las masacres contra negros perpetradas en 1919, un discurso del activista Frederick Douglass y escritos de Malcolm X y Maya Angelou.

Mumphrey reportó desde Phoenix. La corresponsal Sharon Lurye contribuyó desde Nueva Orleans.

The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de educación de parte de la Carnegie Corporation of New York. La AP es la única responsable del contenido.