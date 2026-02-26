EEUU: agentes federales irrumpen en residencia de Columbia y detienen a estudiante

Según informó la institución, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, los agentes federales entraron al complejo residencial a primera hora de la mañana alegando que investigaban la desaparición de una persona, aunque posteriormente procedieron a detener a un estudiante cuya identidad no fue oficialmente divulgada.

La presidenta interina de la universidad, Claire Shipman, señaló en un comunicado este mediodía dirigido a estudiantes y personal que, según la información preliminar, los agentes "hicieron declaraciones engañosas para obtener acceso" a áreas no públicas del campus.

Columbia recordó que las fuerzas de seguridad deben presentar una orden judicial para ingresar a residencias universitarias, y anunció que brinda asistencia legal al estudiante mientras intenta contactar a su familia.

El Departamento de Seguridad Nacional no comentó de inmediato las circunstancias del operativo ni los motivos de la detención.

El episodio provocó preocupación dentro del campus y reavivó el debate sobre las operaciones migratorias federales en universidades estadounidenses, especialmente tras varias detenciones de estudiantes extranjeros vinculadas a protestas políticas registradas en 2025.

En los últimos meses, organizaciones civiles y autoridades locales han criticado el uso de tácticas encubiertas por parte de agentes migratorios para acceder a viviendas estudiantiles, advirtiendo sobre posibles efectos intimidatorios en el ámbito académico.

El caso ocurre en un contexto de creciente tensión entre universidades estadounidenses y la administración federal por la aplicación de políticas migratorias y de seguridad nacional en campus universitarios.

Autoridades académicas indicaron que continúan recopilando información para esclarecer plenamente lo ocurrido mientras crecen los reclamos de transparencia sobre la actuación de los agentes federales (ANSA).