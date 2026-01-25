EEUU: agentes involucrados en tiroteo en Minneapolis transferidos por seguridad

"Todos los agentes involucrados en ese incidente ahora trabajan en otros lugares, fuera de Minneapolis. Esto es por su seguridad", explicó, según informó CNN.

Pretti, un enfermero italoamericano de 37 años, fue asesinado el pasado sábado en Minneapolis por una decena de disparos realizados a quemarropa por uno o más agentes de la policía fronteriza durante una redada del ICE, la agencia antiinmigración.

Esta confrontación aumenta las divisiones y tensiones en un clima que, para algunos, ya se asemeja a una guerra civil, mientras el gobernador de Minnesota, Tim Walz, moviliza a la Guardia Nacional para intentar mantener la calma en la ciudad.

El gobierno de Donald Trump enfrenta un gran embarazo después de que varios videos analizados por medios estadounidenses y dos testigos parecen contradecir la versión oficial del Departamento de Seguridad Interna, que sostiene que Pretti "se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza con una pistola semiautomática de 9 mm" y "resistió violentamente" cuando intentaron desarmarlo.

Sin embargo, diversas grabaciones de la balacera muestran primero al hombre con un teléfono en la mano (y no con una pistola), filmando a agentes federales en medio de una calle nevada, enfocándose luego en uno de ellos que empuja a una mujer y hace caer a otra.

Pretti se interpone entre el agente y las mujeres, intenta defender a una de ellas y luego levanta el brazo izquierdo para protegerse mientras el agente le rocía spray de pimienta.

Posteriormente, es inmovilizado en el suelo por al menos cinco policías federales, mientras alguien grita lo que parece ser una advertencia sobre la presencia de un arma. (ANSA).