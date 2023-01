EEUU agradece la "persistente" labor de España tras las amenazas a embajadas pero evita valorar la pista rusa

El Gobierno estadounidense ha agradecido la "persistente investigación" lanzada por las autoridades españolas tras los paquetes y amenazas a autoridades y embajadas en Madrid, en particular las de Ucrania y Estados Unidos, aunque ha evitado valorar la posible implicación de los servicios de Inteligencia de Rusia.

"No comentamos asuntos que implican filtraciones de Inteligencia y investigaciones en curso", ha afirmado en declaraciones a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado norteamericano, en respuesta a un artículo de 'The New York Times' que identificaba al ultraderechista Movimiento Imperial Ruso como autor material del envío de paquetes contra varios objetivos.

Las fuentes citadas por el rotativo, que apuntaban a información precisamente de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, explicaban que la orden procedería del Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia (GRU).

El portavoz estadounidense ha condenado cualquier intento de "dañar e intimidar" a altos cargos políticos y embajadas. Entre los objetivos de los envíos también figuraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nos tomamos en serio la seguridad de nuestro personal en el extranjero, también en la Embajada de Madrid", ha añadido el portavoz, que ha apostado por la colaboración para "averiguar qué ocurrió e impedir amenazas similares en el futuro".

