EEUU: "Ahora viene lo más difícil para Trump", John Bolton

Eso es lo que piensa John Bolton, político conservador y exrepresentante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y asesor de Seguridad Nacional designado por Trump en su primer gobierno.

"Trump está entrando en un período muy difícil, en parte debido a la disminución del apoyo de algunos republicanos que nunca fueron verdaderos partidarios de Trump. En 2024, muchos votaron por él no porque realmente lo quisieran, sino porque lo consideraban preferible a Kamala Harris", desgranó Bolton. "Pero las divisiones también están presentes dentro de su base y son cada vez más evidentes", declaró en una entrevista en el programa "In Mezz'Ora" de la RAI 3.

"Por ejemplo, en el tema de la inmigración", enfatizó Bolton. "En cuanto al aborto, sus partidarios creen que Trump nunca lo ha abordado realmente como una cuestión de principios: lo apoyó cuando le convenía políticamente, y si ya no le conviene, hará otra cosa", añadió.

El exasesor de Seguridad, sin embargo, cree que esto no fue lo que provocó el desplome de sus índices de aprobación: "A finales del año pasado", explicó, "entre noviembre y diciembre, superamos el punto álgido de Trump. Ahora estamos en una espiral descendente. No sé cuánto tiempo pasará antes de que se convierta en un candidato inepto, pero a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, esto se hace cada vez más evidente".

"Y después de esas elecciones, especialmente si, como parece probable, les va mal a los republicanos, su apoyo comenzará a declinar de forma bastante constante", completó.

"En el mundo de Trump, no hay una verdadera comprensión de las alianzas. Cree que Estados Unidos defiende a Europa, que Europa no paga por ello y que nosotros no obtenemos nada de ello. Pero la OTAN no es así", enfatizó. "Casi todos los países europeos podrían gastar más en defensa, y creo que ahora ellos también lo tienen claro. Le doy crédito a Trump por impulsar esa dirección. Pero la idea de que Estados Unidos estaría mejor con una OTAN dividida es errónea", añadió.

Sobre el tema de Groenlandia, Bolton cree que "la gran mayoría de los estadounidenses se sorprendieron de que Trump amenazara con acciones militares contra un aliado obligado por un tratado, como Dinamarca, por el tema de Groenlandia, o de que amenazara a otros miembros de la OTAN con aranceles más altos si no cumplían".

También recordó que Trump le planteó el tema en 2018: "Estuve muy involucrado en este asunto en 2018 y 2019. Trump me citó al Despacho Oval para preguntarme qué pensaba sobre la idea de comprar Groenlandia. Incluso entonces, no tenía ninguna duda de que el Tratado de Defensa de Groenlandia de 1951 podría utilizarse como base para las negociaciones. Si hubiéramos actuado entonces, no estaríamos enfrentando esta grave crisis hoy, que, en mi opinión, perjudica gravemente a Estados Unidos".

En definitiva, respecto a la actitud de Trump hacia la OTAN, Bolton está convencido de que "las palabras y acciones de Trump han envenenado el clima dentro de la Alianza". "Hemos socavado décadas de compromiso de Estados Unidos de demostrar que es un líder confiable y creíble de la Alianza, y ahora estamos pagando el precio. Una OTAN más débil es, sin duda, una ventaja para Rusia y China", completó en tono crítico. (ANSA).