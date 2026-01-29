EEUU: Al borde del shutdown: choque político por fondos de Seguridad

Senadores de ambos partidos mantuvieron reuniones privadas para explorar salidas alternativas que permitan aprobar el presupuesto antes del plazo límite del viernes a las 23.59 (hora del Este), con el objetivo de alcanzar los 60 votos necesarios para evitar el bloqueo legislativo.

El paquete presupuestario aprobado por la Cámara de Representantes la semana pasada quedó en crisis tras el operativo del DHS en Minnesota que terminó con la muerte de Alex Pretti y provocó protestas y presiones políticas para introducir reformas en la agencia antes de aprobar nuevos fondos.

Una de las alternativas que gana terreno en el Senado es aprobar cinco de los seis proyectos de financiación del Gobierno y avanzar con una ley temporal de financiación para el DHS, mientras continúan las negociaciones sobre posibles reformas estructurales del organismo.

Senadores republicanos moderados señalaron que la propuesta solo avanzaría si cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y del presidente Donald Trump, mientras que la oposición demócrata exige cambios en el funcionamiento del área migratoria antes de aprobar nuevos recursos.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó a las fuerzas migratorias de ejercer violencia institucional y planteó tres demandas centrales: limitar patrullajes sin orden judicial, crear un código uniforme de conducta, y obligar a los agentes a identificarse, usar cámaras corporales y retirar máscaras.

Algunos republicanos también expresaron reservas sobre ampliar el presupuesto del DHS sin cambios en sus operaciones.

Analistas señalan que el riesgo de cierre refleja la creciente polarización política en Washington y la dificultad para aprobar presupuestos federales en un contexto marcado por tensiones migratorias, protestas sociales y disputas sobre seguridad interna.

Aunque un cierre parcial de corta duración tendría impacto limitado si se resuelve rápidamente, un bloqueo prolongado podría afectar servicios federales, pagos a contratistas y la confianza económica.

Incluso si el Senado logra un acuerdo de último momento, el proceso legislativo podría extenderse, ya que cualquier cambio al paquete aprobado en la Cámara debería volver a votarse allí, y la Cámara Baja se encuentra en receso hasta comienzos de la próxima semana.

La situación deja abierta la posibilidad de un cierre técnico breve mientras continúan las negociaciones políticas.

(ANSA).