EEUU.- Al menos cinco muertos, entre ellos un niño de dos años, al estrellarse un avión de la Marina mexicana en Texas

MADRID, 23 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos cinco personas han muerto y una ha sido dada por desaparecida después de que el avión de la Marina mexicana en el que viajaban se haya estrellado este lunes en las aguas de la bahía de Galveston, en el estado de Texas. La Marina ha confirmado cinco fallecidos, un desaparecido y dos supervivientes, después de que el avión 'King Air ANX 1209' con ocho pasajeros a bordo haya sufrido un accidente cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto internacional Shcoles, en la citada localidad. Las víctimas mortales son dos tenientes, un marino, un médico y un niño de dos años, según ha indicado la Guardia Costera de Estados Unidos, que participa en las labores de rescate. Mientras, las supervivientes son dos enfermeras que formaban parte del equipo sanitario, puesto que el objetivo del trayecto en avión era realizar una misión médica destinada al menor fallecido. El siniestro habría tenido lugar poco antes de las 15.17 horas (hora local, 22.17 hora peninsular española), cuando llegó a la Guardia Costera el primer aviso del suceso.