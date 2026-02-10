EEUU: Alcalde de Nueva York crea 'task-force' migrante para evitar llegada del ICE

Se trata de un grupo especial que estará liderado por el vicealcalde Dean Fuleihan y tendrá como objetivo gestionar el fenómeno migratorio a nivel local para evitar una invasión de agentes del ICE en la Gran Manzana u otras potenciales incursiones del gobierno federal en los cinco condados, como amenaza el presidente Donald Trump.

El grupo de trabajo "ayudará a responder a cambios de políticas, propuestas regulatorias u otras iniciativas federales que podrían tener un impacto potencialmente negativo en los neoyorquinos", dijo Bitta Mostofi, ex jefa de Inmigración de la ciudad bajo el exalcalde Bill de Blasio y ahora parte del grupo (ANSA).