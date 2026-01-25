EEUU: Alex, un "gigante bueno" apasionado de las actividades al aire libre

Así describen familiares, colegas y amigos a Alex Jeffrey Pretti, el joven de 37 años que fue asesinado con una decena de disparos en Minneapolis por un agente fronterizo mientras intentaba ayudar a una manifestante a liberarse del control de un federal.

Alex tenía raíces italianas a través de sus bisabuelos paternos y maternos, que emigraron a Estados Unidos desde el norte de Italia, pero él era ciudadano estadounidense nacido en Illinois.

Se graduó en 2006 de la Preble High School de Green Bay, Wisconsin. Después estudió en la Universidad de Minnesota.

Su perfil de LinkedIn indica que desde 2012 había trabajado como investigador en la Facultad de Medicina de la universidad.

En 2021 obtuvo su licencia como enfermero profesional y trabajó en la unidad de cuidados intensivos del hospital de veteranos de Minneapolis, en contacto diario con la vida y la muerte.

Un colega y amigo, Dimitri Drekonja, médico en el mismo hospital, lo describió como un profesional apasionado y una persona alegre.

"Era amable, amigable, siempre listo para hacer bromas", contó.

"Trabajar en cuidados intensivos significa enfrentar cada día las situaciones más difíciles, ver a los pacientes más graves, lidiar con la muerte y con las familias. Alex era muy bueno en todo esto".

Ambos habían hecho amistad trabajando juntos en un proyecto de investigación y compartían la pasión por el ciclismo de montaña.

Alex era un entusiasta de las actividades al aire libre, como documentan sus fotos con una mochila a cuestas o montando su bicicleta. Amaba las aventuras al aire libre también con Joule, su amado perro de raza Catahoula Leopard, que también había desaparecido recientemente.

Vivía en un four-plex en un tranquilo barrio residencial del sur de Minneapolis, a unos dos kilómetros y medio del lugar donde fue asesinado.

En una de las ventanas del edificio había un cartel que decía "Abolish ICE".

Vivía solo, después de un divorcio hace un par de años. Su exesposa, Rachel N. Canoun, confirmó que Alex, sin antecedentes penales, poseía un arma con licencia regular.

Una vecina informó que de vez en cuando iba al campo de tiro, pero se mostró sorprendida de que la hubiera llevado a la protesta contra el ICE.

Los padres de la víctima, Michael y Susan, residentes en Colorado, dijeron que nunca lo habían visto llevarla consigo. Y lo pintaron casi como un "héroe".

"Alex -aseguraron- era una persona de corazón amable que se preocupaba profundamente por su familia y sus amigos, así como por los veteranos estadounidenses, a quienes cuidaba como enfermero en la unidad de cuidados intensivos del hospital de veteranos de Minneapolis. Alex quería hacer una diferencia en este mundo. Desafortunadamente, ya no estará con nosotros para ver el impacto que podría haber tenido. No usamos el término 'héroe' a la ligera. Sin embargo, su último pensamiento y su última acción fueron proteger a una mujer". (ANSA).