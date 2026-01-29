EEUU alivia algunas sanciones a industria petrolera venezolana

WASHINGTON, 29 ene (Reuters) - El Gobierno del presidente Donald Trump alivió el jueves algunas sanciones a la industria petrolera venezolana mientras busca expandir la producción del país sudamericano tras el derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El Tesoro emitió una licencia general que autoriza las transacciones que involucran al gobierno de Venezuela y PDVSA que son "ordinariamente incidentales y necesarias para el levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo, por una entidad estadounidense establecida".

(Reporte de Timothy Gardner, Marianna Parraga, Christian Martinez y Daphne Psaledakis)