EEUU.- Alphabet (Google) compra la firma de centros de datos y energía Intersect por US$4.041 millones.

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

La tecnológica estadounidense Alphabet ha anunciado este lunes un acuerdo definitivo para adquirir la firma de servicios de centros de datos e infraestructuras energéticas Intersect por US$4.750 millones (4.041 millones de euros) en efectivo, incluida su deuda.

Según la matriz propietaria de Google, la compra permitirá desplegar con mayor rapidez nuevas capacidades de generación eléctrica y de 'data centers'. En la operación están incluidos los proyectos ya completados fruto de la asociación previa de ambas empresas y aquellos en desarrollo.

Tras completarse la compra en la primera mitad de 2026, las operaciones de Intersect seguirán siendo independientes de Alphabet y continuarán estando dirigidas por su actual fundador y consejero delegado, Sheldon Kimber.

Los activos de Intersect en Texas y en California no serán parte de la transacción, puesto que se integrarán en una compañía independiente respaldada por TPG Rise Climate, Climate Adaptive Infrastructure y Greenbelt Capital Partners.

"Intersect nos ayudará a ampliar nuestra capacidad, a operar con mayor agilidad en la construcción de nuevas instalaciones de generación de energía en consonancia con la nueva carga de los centros de datos y a reinventar las soluciones energéticas para impulsar la innovación y el liderazgo de Estados Unidos", ha afirmado el consejero delegado de Alphabet y Google, Sundar Pichai.

"Intersect siempre se ha centrado en aportar innovación al sector y esperamos acelerar a gran escala como parte de Google", ha asegurado, por su parte, Kimber.