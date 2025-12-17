EEUU.- Amazon pone a Peter DeSantis al frente de una nueva división que combina IA, microchips y cuántica

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El gigante del comercio electrónico Amazon pondrá a Peter DeSantis al frente de una división de nueva creación que fusionará al equipo de Inteligencia Artificial General con el de microchips y computación cuántica.

Según un comunicado del consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, publicado en la página web de la compañía, el objetivo es dar un empujón al desarrollo de la IA, con su consiguiente mejora a largo plazo en la experiencia de los clientes.

DeSantis, que se incorporó a la empresa en 1998, fue anteriormente vicepresidente sénior de computación de servicios públicos y supervisó la mayor parte de los equipos de ingeniería de Amazon Web Services (AWS). En su nuevo cargo, responderá directamente ante Jassy.

Además, Rohit Prasad, actual responsable de la rama de Inteligencia Artificial General y de la programación de Alexa, abandonará la multinacional a finales de año.