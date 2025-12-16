EEUU amenaza con contramedidas tras la multa de la UE a X

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - El Gobierno de Donald Trump amenazó el martes a la Unión Europea con medidas de represalias, después de que sus reguladores tecnológicos impusieron una multa a X, de Elon Musk, y dijo que podría usar tasas o restricciones a los servicios extranjeros.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) dijo en una publicación en X que "utilizaría todas las herramientas a su disposición" y citó a una serie de empresas como Accenture, DHL, Siemens y Spotify, entre otras.

"En caso de que sea necesario adoptar medidas de respuesta, la legislación estadounidense permite imponer tasas o restricciones a los servicios extranjeros, entre otras acciones", dijo la oficina del USTR en la publicación. (Reporte de Ryan Patrick Jones y Costas Pitas; redacción de Susan Heavey.)