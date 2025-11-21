LA NACION

EEUU amenaza con recortar inteligencia y armas para que Ucrania acepte acuerdo de paz, según fuentes

Presidente de Ucrania
EEUU amenaza con recortar inteligencia y armas para que Ucrania acepte acuerdo de paz, según fuentesTETIANA DZHAFAROVA - AFP

KIEV, 21 de noviembre (Reuters)

Ucrania se enfrenta a una mayor presión por parte de Washington para que acepte el marco de un acuerdo de paz con Rusia mediado por Estados Unidos que en anteriores esfuerzos de negociación, incluidas amenazas de cesar el suministro de inteligencia y armas, según dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos quería que Ucrania firmara un marco del acuerdo antes del próximo jueves.

(Información de Tom Balmforth; redacción de Max Hunder; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Jorge Ollero Castela)

