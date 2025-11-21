EEUU amenaza con recortar inteligencia y armas para que Ucrania acepte acuerdo de paz, según fuentes
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
KIEV, 21 de noviembre (Reuters)
Ucrania se enfrenta a una mayor presión por parte de Washington para que acepte el marco de un acuerdo de paz con Rusia mediado por Estados Unidos que en anteriores esfuerzos de negociación, incluidas amenazas de cesar el suministro de inteligencia y armas, según dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Estados Unidos quería que Ucrania firmara un marco del acuerdo antes del próximo jueves.
(Información de Tom Balmforth; redacción de Max Hunder; edición de Philippa Fletcher; edición en español de Jorge Ollero Castela)
Más leídas
- 1
Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
- 2
“La máquina pelada”: luego del anuncio de Bullrich, la ayuda oficial por las inundaciones divide a los distritos bonaerenses
- 3
A la Argentina le faltó un solo punto para completar un máster de oportunidades en la Copa Davis
- 4
El poderío del león inglés, la kriptonita que los Pumas intentarán vulnerar en Twickenham