EEUU: "amo a Europa, pero va en la dirección equivocada", Trump en Davos

"Algunos lugares de Europa son "francamente irreconocibles" por la "inmigración descontrolada" y su enfoque en las energías renovables. (ANSA).

Trump sostuvo que Estados Unidos es "el motor económico del planeta" y aseguró que la economía estadounidense avanza hacia "un crecimiento nunca visto antes, probablemente nunca visto en ningún país".

Durante su intervención, Trump sostuvo que su país se encamina a una expansión del 5,4%, al tiempo que celebró lo que definió como un verdadero "milagro" económico a un año de haber regresado a la Casa Blanca.

"Después de un año de mi presidencia, la economía de Estados Unidos está en pleno boom", afirmó el mandatario, quien agregó que en el país "prácticamente no hay inflación" y que "las fronteras son impenetrables".

Según Trump, "la inflación ha sido derrotada" y la economía estadounidense está experimentando "un crecimiento sostenido", con un Producto Interno Bruto del cuarto trimestre estimado en +5,4%, un ritmo que, aseguró, sería "el doble de lo previsto por el Fondo Monetario Internacional".

El presidente atribuyó los resultados a sus políticas económicas y prometió un nuevo impulso en los próximos meses.

"Pensé que este milagro llevaría más tiempo, no solo un año", dijo, al tiempo que sostuvo que sus medidas "pueden empujar la economía aún más alto".

Entre las iniciativas citadas mencionó la reducción del número de empleados federales y la eliminación de los impuestos sobre las propinas.

Trump también dedicó un pasaje de su discurso a Europa. "Amo a Europa, pero no está yendo en la dirección correcta", afirmó ante los líderes políticos y empresariales reunidos en Davos.

(ANSA).