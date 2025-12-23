EEUU.- AMP.- EEUU mata a una persona en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes la muerte de una persona a bordo de una embarcación que ha atacado mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental, una nueva acción enmarcada en su supuesta campaña contra el narcotráfico que ya se ha saldado con más de un centenar de víctimas mortales.

"Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción", ha señalado el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estaounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un bombardeo que no ha dejado ningún herido entre sus filas.

El cuerpo militar ha justificado el ataque "cinético letal", ordenado por el jefe del Pentágono, Pete Hegsteh, alegando que el barco estaba "operado por organizaciones terroristas designadas".

"La Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", ha señalado en la escueta publicación.

El balance total de víctimas por la campaña de ataques iniciada en septiembre y posteriormente denominada 'Lanza del Sur' contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.