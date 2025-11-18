EEUU.-AMP.-El Congreso de EEUU aprueba la desclasificación de los archivos de Epstein tras el cambio de postura de Trump

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press)

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado este martes la desclasificación de los documentos del delincuente sexual Jeffrey Epstein, involucrado en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, cambiara de postura y pidiera a los republicanos que apoyaran la publicación.

El Senado ha dado 'luz verde' por unanimidad al proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia divulgar los documentos relacionados con Epstein y ha enviado al escritorio de Trump el texto, apenas horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el documento con un solo voto en contra, siendo el único voto discordante el del representante republicano por Luisiana Clay Higgins.

En la víspera, el inquilino de la Casa Blanca afirmó que estaba dispuesto a firmar la propuesta de ley que llegase a sus manos con la desclasificación de los archivos de Epstein, confirmando así su cambio de postura anunciado previamente cuando pidió a los republicanos que apoyaran la medida asegurando que en su partido no tienen "nada que ocultar".

Este anuncio contrastó con su resistencia a la difusión de los citados archivos durante todo su segundo mandato pese a hacer de éste uno de sus grandes argumentos en campaña. Con todo, mantiene que el Partido Demócrata insiste en este asunto como estrategia destinada a ignorar los "éxitos" de su Administración.

La semana pasada, un comité de la Cámara de Representantes publicó varios correos electrónicos de Epstein en los que afirmaba que el actual presidente estadounidense "pasó horas" con una de las víctimas de la red de tráfico de menores y que "sabía lo de las chicas", volviendo a poner el foco en su relación.

En septiembre, el Congreso publicó un lote de archivos relacionados con Epstein, que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, pero la medida no funcionó porque la mayoría ya se había hecho público con anterioridad, lo que generó presiones dentro de sus filas para la publicación de más documentos que fueran novedosos en este caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.