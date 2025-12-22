EEUU.- AMP.- Trump anuncia la construcción de una nueva clase de buque de guerra que lleva su nombre

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que destinará US$26.000 millones (unos 22.100 millones de euros) a la construcción de buques de guerra, incluidos dos de una nueva clase que llevará su nombre y tres portaaeronaves. "Es un gran honor como comandante en jefe anunciar que he aprobado un plan para que la Armada comience a construir dos nuevos buques de guerra muy grandes (...). Van a ser los más rápidos, los más grandes y de lejos cien veces más poderosos que cualquier buque de guerra jamás construido", ha afirmado Trump en una rueda de prensa desde Palm Beach, Florida. Estos buques "de última generación" serán "los barcos de superficie más letales". "Estos buques serán los primeros de una nueva clase de buques de guerra que se producirán en los próximos años", ha añadido. La Armada construirá inicialmente dos buques de lo que ha denominado como "clase Trump", seguidos por ocho más, si bien el mandatario ha afirmado que prevé la construcción de entre 20 y 25 de estos buques que pesarán entre 30.000 y 40.000 toneladas cada uno y que "ayudarán a mantener la supremacía militar estadounidense, revitalizarán la industria de construcción naval estadounidense e inspirarán miedo en los enemigos de Estados Unidos en todo el mundo". Los buques serán diseñados con capacidades de inteligencia artificial, una cualidad que será "un factor fundamental" y con "armas láser, las más modernas del mundo", según Trump, que ha destacado que estas nuevas naves deben ser construidas rápidamente. Así, ha anunciado que se reunirá la semana que viene con las empresas contratistas de Defensa en Florida para abordar cómo acelerar el calendario de producción "porque somos demasiado lentos". "No los producen lo suficientemente rápido", ha insistido antes de advertir de que habrá penalizaciones para las empresas que "no estén haciendo un buen trabajo". El plan incluye además mejoras en los astilleros y la construcción de tres nuevos portaaeronaves, hasta ahora la pieza clave de las flotas estadounidenses, así como destructores y al menos doce submarinos. Trump ha destacado el valor de esta iniciativa porque además permitirá crear puestos de trabajo en Estados Unidos y ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos tenía capacidad para construir cuatro buques al día. "Es una tragedia", se ha lamentado. El mandatario estadounidense ha comparecido acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y por el secretario de la Armada, John Phelan. El propio Phelan había anunciado la intención de la Administración Trump de construir una Flota Dorada. "Vamos a invertir en la piedra angular del poder naval de Estados Unidos, en portaaeronaves, destructores, anfibios y submarinos, pero también necesitamos nuevos buques", dijo Phelan el pasado 7 de diciembre. En concreto mencionó una "nueva fragata con diseño estadounidense y capacidades flexibles a medida de las necesidades de nuestros combatientes".