EEUU amplia hasta el 21 de junio las restricciones en la frontera con México a causa de la pandemia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de M茅xico ha informado este martes de que Estados Unidos ha decidido prolongar hasta el 21 de junio las restricciones a los viajes no esenciales que se hagan a trav茅s de su frontera com煤n debido a la crisis del coronavirus.

"Ellos tomaron la decisi贸n de prolongar todav铆a las restricciones, porque no han terminado la vacunaci贸n en toda la zona, hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no; entonces, su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que terminen la vacunaci贸n, en todo caso ya est谩n cerca de lograrlo", ha contado el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard.

En su intervenci贸n en la rueda de prensa matutina del presidente, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, Ebrard ha explicado que por parte de M茅xico, cuando la regi贸n est谩 en la 'fase verde' del sem谩foro "ya no hay motivos para poner restricciones, salvo que haya alg煤n indicador de que la ciudad del otro pa铆s tenga problemas".

El ministro, sin embargo, ha apuntado que las ciudades estadounidenses que hacen frontera no tienen ese problema, por lo que espera "regularizar la situaci贸n" a partir del 22 de junio, debido a la "severidad" en "el impacto econ贸mico" que tiene una decisi贸n como la que ha tomado Washington.

"Ya los alcances de la vacunaci贸n que ellos tienen y que nosotros empezamos a tener aconsejar铆an quitar las restricciones muy pronto", ha valorado Ebrard.

