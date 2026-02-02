EEUU amplía la protección de Citgo, propiedad de Venezuela, frente a sus acreedores

WASHINGTON, 2 feb (Reuters) - Estados Unidos ha prorrogado hasta el 20 de marzo una licencia que protege al refinador Citgo Petroleum, filial de la estatal venezolana PDVSA, de sus acreedores, según un aviso publicado el lunes en el sitio web del Departamento del Tesoro

Se espera que la refinería con sede en Houston sea adquirida por una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, tras una orden de venta dictada por un juez a finales de 2025 como parte de la subasta ordenada por el tribunal de su matriz PDVSA para pagar miles de millones de dólares a acreedores vinculados a Venezuela

Sin embargo, el ganador de la subasta necesita que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro dé su visto bueno y que se levante la licencia de protección para que la orden de venta se ejecute en su totalidad

La OFAC no se ha pronunciado sobre el caso, porque el Gobierno del presidente Donald Trump está tomando medidas para controlar la industria energética de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero

La red de refinerías de Citgo, con una capacidad de 830.000 barriles por día, sigue estando supervisada por un consejo de administración nombrado por la oposición venezolana después de que Estados Unidos impusiera sanciones a Venezuela en 2019, lo que provocó la separación de Citgo de su matriz, PDVSA

El mes pasado, la refinería obtuvo autorización para acceder al crudo venezolano por primera vez en siete años, como parte de las exportaciones de las empresas comerciales Vitol y Trafigura bajo licencias estadounidenses. (Reporte de Daphne Psaledakis y Katharine Jackson. Editado en español por Javier Leira)