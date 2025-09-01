EE.UU. amplía las restricciones de visado para los palestinos, según The New York Times

1 sep (Reuters) - Estados Unidos ha suspendido la aprobación de visados para casi todas las personas que tienen pasaporte palestino, informó The New York Times el domingo.

Las restricciones van más allá de las que el Gobierno del presidente Donald Trump había anunciado previamente sobre los visitantes de Gaza. Impedirían a los palestinos viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, asistir a la universidad y realizar viajes de negocios, informó el periódico, citando a responsables no identificados.

El Departamento de Estado dijo hace dos semanas que estaba deteniendo todas las visas de visitante para individuos de Gaza mientras lleva a cabo una revisión "completa y exhaustiva", una medida que ha sido condenada por grupos pro-Palestina. (Información de Brad Heath; edición de Bill Berkrot; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)