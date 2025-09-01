LA NACION

EE.UU. amplía las restricciones de visado para los palestinos, según The New York Times

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EE.UU. amplía las restricciones de visado para los palestinos, según The New York Times
EE.UU. amplía las restricciones de visado para los palestinos, según The New York Times

1 sep (Reuters) - Estados Unidos ha suspendido la aprobación de visados para casi todas las personas que tienen pasaporte palestino, informó The New York Times el domingo.

Las restricciones van más allá de las que el Gobierno del presidente Donald Trump había anunciado previamente sobre los visitantes de Gaza. Impedirían a los palestinos viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento médico, asistir a la universidad y realizar viajes de negocios, informó el periódico, citando a responsables no identificados.

El Departamento de Estado dijo hace dos semanas que estaba deteniendo todas las visas de visitante para individuos de Gaza mientras lleva a cabo una revisión "completa y exhaustiva", una medida que ha sido condenada por grupos pro-Palestina. (Información de Brad Heath; edición de Bill Berkrot; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia de San Ramon Nonato y qué oración rezarle
    1

    San Ramón Nonato: cuál es su historia y qué oración rezar para pedirle una gracia

  2. Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto
    2

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto

  3. La princesa Alexia revolucionó las redes con su look osado en la Fórmula 1
    3

    El look de Alexia en el GP de Países Bajos: la “princesa rebelde” dio otra vez que hablar con su short brillante y botas altas

  4. Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español
    4

    Murió Alberto Padilla, expresentador de CNN en Español, en Costa Rica

Cargando banners ...