EEUU amplía lista negra de exportación en ofensiva contra empresas en China que eluden restricciones

Por Karen Freifeld

29 sep (Reuters) - Estados Unidos tomó el lunes medidas contra empresas en China y en otros países que usan subsidiarias u otras filiales extranjeras para eludir las restricciones a las exportaciones de equipos para la fabricación de chips, otros bienes y tecnología.

El Departamento de Comercio emitió una nueva norma que amplía su lista de exportaciones restringidas, conocida como Lista de Entidades, para incluir automáticamente a las filiales propiedad en un 50% o más de una empresa en la lista, según el Registro Federal de Estados Unidos.

Esta medida aumenta considerablemente el número de empresas que requieren licencias para recibir bienes y servicios estadounidenses.

Es probable que la norma altere las cadenas de suministro. También hará más difícil a las empresas determinar si las exportaciones a un cliente o proveedor están restringidas. Según la norma, ciertas transacciones podrían estar permitidas durante 60 días.

El Ministerio de Comercio de China criticó duramente la norma.

"Esta medida de Estados Unidos es extremadamente atroz", dijo el ministerio en un comunicado. "Vulnera gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas afectadas, perturba gravemente el orden internacional económico y comercial, y socava gravemente la seguridad y estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales", agregó.

El Departamento de Comercio estadounidense dijo que la norma "cierra una laguna importante".

El momento de la publicación de la norma resulta algo sorprendente dado que Estados Unidos y China se encuentran en medio de negociaciones comerciales.

Esta medida refuerza los controles de exportación sobre China, en contraste con la reciente flexibilización de Washington en los controles sobre chips de inteligencia artificial (IA) para China, como los H20 de Nvidia.

La medida es similar a la "regla del 50%" para las entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. (Reporte de Karen Freifeld en Nueva York; Reporte adicional de la sala de redacción de Beijing; Editado por Doina Chiacu, Chris Sanders, William Maclean y Matthew Lewis. Editado en español por Aldo Nicolai)