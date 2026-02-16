EEUU: ampulosos elogios de Marco Rubio a Viktor Orban

"Porque su éxito es nuestro éxito. Porque esta relación que tenemos aquí en Europa Central a través de ustedes es esencial y vital para nuestros intereses nacionales en los próximos años", añadió.

"En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y Hungría, ha comenzado una nueva era dorada. No recuerdo, a pesar de haber estado involucrado en política durante unos 30 años, la última vez que las relaciones entre ambas naciones fueron de tan alto nivel, tan equilibradas y tan amistosas. Por lo tanto, mi más sincero agradecimiento al presidente Trump", replicó Orban.

Y afirmó que desde que el presidente Trump asumió su cargo, no han tenido "ningún conflicto en ningún ámbito".

"Estamos jugando con nuestras cartas sobre la mesa; nuestra colaboración se basa en la franqueza. Si algo no nos gusta, lo decimos, y los estadounidenses hacen lo mismo. Desde que Trump asumió la presidencia, no hemos tenido ningún conflicto en ningún ámbito. Defendemos la franqueza, y precisamente por eso somos un socio fiable. Y el presidente Trump no se anda con rodeos; no hay tabúes entre nosotros, y esto también aplica a China", declaró Orban en una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en Budapest.

Hungría, aclaró el primer ministro, solo coopera con los Estados miembros de la OTAN en materia de seguridad, pero con todos los Estados miembros posibles en materia comercial.

"Si a alguien no le gusta, que lo diga", enfatizó.

Estados Unidos es "la única nación del mundo" que ha logrado reunir a ucranianos y rusos para negociar", declaró el secretario de Estado estadounidense en la conferencia de prensa. "No estoy aquí para insultar a nadie, pero Naciones Unidas no ha podido hacerlo; ningún otro país de Europa lo ha logrado", afirmó y añadió que Trump ha sido "criticado" por la comunidad internacional por sus esfuerzos para poner fin a la guerra, en lugar de "aplaudido".

"Esta guerra nunca debería haber ocurrido. Esta guerra nunca habría ocurrido si Donald Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos cuando comenzó", declaró y añadió que Washington "hará todo lo posible por ponerle fin", completó.

"El presidente estadounidense es quien más ha hecho por pacificar la guerra entre Rusia y Ucrania. Todos saben que si Donald Trump hubiera sido presidente de Estados Unidos, esta guerra nunca habría estallado", asintió Orban. "Sin duda, Hungría está dispuesta a acoger una cumbre de paz aquí en Budapest, si se celebra", dijo el premier húngaro y sostuvo que le dijo al secretario de Estado que la invitación al presidente Trump para que venga a Hungría "sigue vigente".

"Le aseguré a Rubio que Hungría seguirá apoyando a Estados Unidos" en sus esfuerzos por lograr la paz en Ucrania, "independientemente de los conflictos europeos que esto conlleve", amplió Orban.

Asimismo, declaró que se han realizado 17 "inversiones" estadounidenses en Hungría, un récord de una década, y añadió que agradece que a los húngaros se les permita viajar sin visado a Estados Unidos.

También el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, recibió a Rubio, en el monasterio carmelita de Budapest, donde el primer ministro Orbán tiene su oficina. El jefe de la diplomacia estadounidense llegó a la capital húngara ayer por la noche tras su visita a Eslovaquia. Estados Unidos y Hungría firmaron un acuerdo de cooperación en energía nuclear.

También se abordaron las negociaciones de paz en Ucrania y el futuro de la cooperación entre Hungría y Estados Unidos. (ANSA)