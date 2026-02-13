EEUU añadiría a Alibaba y otras empresas a la lista de firmas que presuntamente ayudan a Ejército chino

Por Michael Martina y Alexandra Alper

WASHINGTON, 13 feb (Reuters) - La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadiría tan pronto como el viernes a una serie de empresas a una lista de compañías que presuntamente ayudan al ejército chino, entre ellas Alibaba, dijeron dos personas familiarizadas con el asunto.

La lista 1260H del Pentágono no ha impuesto sanciones formales a las empresas chinas, pero, en virtud de una nueva ley, el departamento no podrá contratar ni adquirir productos de las empresas que figuran en la lista en los próximos años.

La inclusión en la lista también envía un mensaje a los proveedores del Pentágono y otras agencias gubernamentales estadounidenses sobre la opinión del Ejército estadounidense sobre estas empresas, algunas de las cuales han demandado a Estados Unidos por su inclusión.

La actualización de la lista podría antagonizar a Pekín tras la tregua comercial alcanzada en octubre por Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

La lista ya incluye a importantes empresas chinas como Tencent Holdings, una de las mayores empresas tecnológicas de China, y CATL, un importante fabricante de baterías para la industria de los vehículos eléctricos.

Los legisladores estadounidenses enviaron una carta al Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, instando al Pentágono a añadir a la lista en diciembre a una serie de empresas tecnológicas chinas, entre ellas la empresa de inteligencia artificial DeepSeek, el fabricante de teléfonos inteligentes Xiaomi y el fabricante de pantallas electrónicas BOE Technology. (Reporte de Michael Martina y Alexandra Alper; edición de Philippa Fletcher y Nick Zieminski; Editado en Español por Ricardo Figueroa)