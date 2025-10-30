EEUU anima a los mercados a apoyar "con entusiasmo" las necesidades financieras de la Argentina de 2026

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha felicitado al presidente argentino, Javier Milei, por su victoria en las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo y ha aprovechado para animar a los mercados a invertir en Argentina para apoyar así sus necesidades financieras de cara al 2026.

"Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo las necesidades financieras de la República para 2026", escribió en su cuenta de 'X' después de su reunión con Milei en Corea del Sur.

El titular del Tesoro apuntó al voto al partido de Milei, La Libertad Avanza, de la juventud y de los sectores más pobres: "Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para superar décadas de mala gestión económica".

Asimismo, aprovechó para asegurar que la política del presidente estadounidense, Donad Trump, "de paz a través del fortalecimiento económico va a transformar América Latina" y que espera volver a visitar Argentina "muy pronto".

En otro mensaje, Bessent confirmó que la financiación ofrecida desde Estados Unidos a Argentina "ha reportado beneficios al pueblo estadounidense": "Me complace informarles a ambos de que el puente económico argentino ha reportado beneficios al pueblo estadounidense".

Estados Unidos ha acordado un paquete de ayuda financiera de US$40.000 millones (34.496 millones de euros), compuesto por una línea 'swap' de US$20.000 millones y otra línea de crédito de otros US$20.000 millones.

Trump condicionó el desembolso de esta ayuda a la victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas y también ha trascendido que Bessent negocia con las autoridades argentinas para ampliar su acceso a minerales críticos en Argentina, como el uranio.