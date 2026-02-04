EEUU: Ansiedad récord por la política y la economía en EEUU

De acuerdo con el sondeo, alrededor de un tercio de los estadounidenses considera que la política y el gobierno son el principal problema que enfrenta el país, una proporción solo superada por Taiwán -que vive bajo la amenaza de una eventual invasión china- y similar a la registrada en países como Eslovenia, España y Corea del Sur.

Aunque las naciones más ricas y las democracias tienden a priorizar la política y el gobierno como problemas centrales, Estados Unidos se destaca por el grado de preocupación sobre la estabilidad de su sistema democrático y la percepción de que el progreso económico es cada vez más difícil de alcanzar, explicó Benedict Vigers, analista de Gallup.

"Es realmente un caso único", señaló Vigers, al referirse a la posición de Estados Unidos dentro del estudio.

El informe también revela que Estados Unidos sobresale por el nivel de ansiedad económica entre sus ciudadanos más jóvenes.

Los estadounidenses de 35 años o menos son significativamente más propensos que sus pares en muchos de los otros 107 países encuestados a señalar la asequibilidad -en particular de alimentos y vivienda- como una de sus principales preocupaciones.

Cerca de un tercio de los jóvenes estadounidenses citó la economía y el costo de vida como el principal problema del país, frente a solo 13% de los mayores de 55 años.

En contraste, los estadounidenses de más edad tienden a priorizar la política y el funcionamiento del gobierno: cerca de 4 de cada 10 personas de 35 años o más identificaron esos factores como el mayor desafío nacional.

Esta brecha generacional refleja un fenómeno observado en otros países ricos, como Australia, Canadá e Irlanda, donde las crisis de acceso a la vivienda han golpeado con más fuerza a los jóvenes. En Irlanda, por ejemplo, 57% de los adultos mencionó la economía o la asequibilidad como su principal preocupación, un nivel comparable al registrado en países de ingresos más bajos como Nigeria, Zambia, Egipto o Albania.

"Es un ejemplo muy concreto de jóvenes quedando fuera del progreso económico", subrayó Vigers.

El estudio se publica tras décadas de polarización partidaria en Estados Unidos, un proceso que culminó con el ascenso del presidente Donald Trump, el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, los en gran medida infructuosos intentos de procesarlo judicialmente durante la administración del expresidente Joe Biden, y el posterior regreso de Trump a la Casa Blanca, que reabrió interrogantes sobre los límites institucionales y constitucionales del país.

La ansiedad económica y la preocupación por la gobernabilidad democrática están estrechamente vinculadas, según el politólogo Brendan Nyhan, de la Universidad de Dartmouth.

"Un mundo en el que la gente no es optimista sobre su futuro económico es un mundo en el que está más dispuesta a desestabilizar aún más las instituciones", advirtió Nyhan.

Si bien otros países de altos ingresos también registran inquietudes económicas, el sondeo muestra que Estados Unidos combina de manera singular una fuerte preocupación por la democracia con un elevado malestar económico entre los jóvenes, un cóctel que, según los analistas, plantea desafíos de largo plazo para la cohesión social y la estabilidad política del país.