EEUU anuncia cierre de su oficina antidrogas en Dominicana por sospechas de corrupción

La embajadora estadounidense en República Dominicana anunció el jueves el cierre de su oficina de la agencia antidrogas DEA en el país ante sospechas de corrupción.

"La corrupción no tiene espacio en el gobierno de los Estados Unidos ni en ningún otro", indicó la embajadora Leah Campos en un comunicado publicado en X.

"No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo. Por ello, hoy anuncio el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo hasta nuevo aviso", agregó.

Las autoridades dominicanas mantenían hasta ahora una estrecha relación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.