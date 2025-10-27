LA NACION

EEUU anuncia el envío de ayuda humanitaria para las minorías drusa, cristiana y beduina del sur de Siria

Siria: EE.UU. anuncia el envío de ayuda humanitaria para las minorías drusa, cristiana y beduina del

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
EEUU anuncia el envío de ayuda humanitaria para las minorías drusa, cristiana y beduina del sur de S
EEUU anuncia el envío de ayuda humanitaria para las minorías drusa, cristiana y beduina del sur de S

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Departamento de Estado norteamericano ha informado este lunes de que destinará ayuda humanitaria para las minorías drusa, cristiana y beduina de la provincia siria de Sueida, en el sur del país.

El comunicado del anuncio no especifica las cantidades de ayuda que se enviarán a la zona, pero asegura que servirá para cubrir "las necesidades vitales de unas 60.000 personas" mediante alimentos, agua y artículos de higiene, así como para la "rehabilitación de viviendas y sistemas de agua para el momento en que la gente pueda regresar a sus hogares".

Washington se refiere a los recientes estallidos de violencia intercomunitaria y resalta que "aunque las hostilidades han remitido en gran medida, la situación de seguridad sigue siendo impredecible".

Por ello "está limitado el movimiento de suministros", lo que ha afectado a la seguridad de la población civil y a los "aproximadamente 187.000 desplazados que no pueden regresar a sus casas".

El Departamento de Estado emplaza a otros países a sumarse a esta iniciativa para enviar ayuda humanitaria a la zona sur del país.

"Estados Unidos pide a los países socios que contribuyan con una ayuda que sería vital para la gente de Siria que quiere su reconstrucción, un apoyo fundamental para garantizar una paz y estabilidad duraderas en Oriente Próximo", ha argumentado.

Más de 2000 personas murieron en julio en los enfrentamientos entre milicianos drusos y beduinos y se recrudecieron tras la intervención de las fuerzas de Damasco, alineadas con los beduinos, lo que llevó a Israel, que tiene presencia militar en suelo sirio, a lanzar diversos bombardeos —también contra la sede del Ministerio de Defensa sirio en la capital, Damasco—, para "proteger" a esta minoría, también presente en Israel.

Las autoridades instauradas en diciembre de 2024 tras la caída de Bashar al Assad tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas del presidente sirio, Ahmed al Shara —líder del grupo yihadista HTS anteriormente conocido como 'Abú Mohamed al Golani'—, para estabilizar la situación.

LA NACION
Más leídas
  1. Las figuras de una votación sorprendente
    1

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

  2. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    2

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  3. La noche en la que el dólar que nunca duerme anticipó el resultado menos pensado
    3

    La noche en la que el dólar que nunca duerme anticipó el resultado menos pensado

  4. López Murphy no renovará su banca y la fuerza de Talerico tuvo una pobre cosecha
    4

    Ricardo López Murphy no renovará su banca y la fuerza de María Eugenia Talerico tuvo una pobre cosecha

Cargando banners ...